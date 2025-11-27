Софи Лагут: Париж намерен углублять сотрудничество с Баку в сфере франкоязычного образования

Франция придает большое значение изучению французского языка в Азербайджане и намерена расширять сотрудничество с Баку в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Франции в Азербайджане Софи Лагут на приеме по случаю Международного дня учителей французского языка.

В мероприятии приняли участие послы Бельгии, Марокко, Швеции и ряда других стран, преподаватели французского языка и общественно-политические деятели.

Софи Лагут подчеркнула, что во Франции высоко ценят труд азербайджанских преподавателей французского языка, отметив значимость развития франкоязычного образования в стране: "Для меня очень важно изучение французского языка в Азербайджане, а также проведение мероприятий на французском языке. Я буду постоянно вести переговоры с правительством Азербайджана, чтобы система образования на французском языке полностью сформировалась. Я также благодарю Вюсалю Искендерову за ее вклад в распространение французского языка в Гяндже. Благодаря ей в Гяндже был открыт Центр французского языка имени Александра Дюма."

В рамках мероприятия преподавательнице французского языка Гянджинского государственного университета Вюсале Искендеровой была вручена награда Palmes académiques.