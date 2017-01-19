Содокладчики ПАСЕ распространили заявление по итогам визита в Азербайджан

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда распространили заявление по итогам визита в Азербайджан 12-14 января.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, содокладчики заявили о готовности продолжить сотрудничество с азербайджанской стороной по проведению реформ по ряду сфер, в том числе в сфере юстиции, свободы слова, прав человека.

Содокладчики в своем заявлении поприветствовали готовность азербайджанских властей тесно сотрудничать с Советом Европы в сфере реформ в области юстиции.

Содокладчики отметили, что представят информацию о результатах этого визита на одной из предстоящих встреч Мониторингового комитета ПАСЕ.