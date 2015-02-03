Содокладчики ПАСЕ посетят Азербайджан в начале марта

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану посетят Баку в начале марта. Об этом заявил Report новоназначенный содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Тадеуш Ивински (Польша).

Он отметил, что планирует прибыть в Баку вместе со своим коллегой Педро Аграмунтом в первую неделю марта.

В ходе визита содокладчики проведут ряд встреч с официальными лицами. Цель визита - изучение выполнения обязательств нашей страны в Совете Европы.

Комментируя свое назначение, Т. Ивински заявил Report, что достаточно хорошо знаком с регионом, неоднократно бывал в Азербайджане: "С конца 90-ых я посещал Азербайджан несколько раз. Мой первый визит в вашу страну был в качестве главы Комитета ПАСЕ по миграции и беженцам. В качестве ученого я дважды посещал научные конференции в Баку, а также наблюдал за парламентскими и президентскими выборами в Азербайджане в составе делегации Совета Европы".

Напомним, Т. Ивински был избран содокладчиком мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану 29 января в ходе зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. На этом посту он сменил Джозефа Дебоно Грех (Мальта).

Т. Ивински является членом ПАСЕ с января 1992 года, на протяжении нескольких лет являлся вице-президентом Ассамблеи, был докладчиком ПАСЕ по Чечне.