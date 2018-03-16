Содокладчики ПАСЕ посетят Азербайджан в апреле

© Report

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетят Азербайджан в апреле.

Об этом французскому бюро Report заявил содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Сезар Флорин Преда.

Содокладчики Сезар Флорин Преда и Штефан Шеннак прибудут в Баку 10 апреля в составе наблюдательной миссии ПАСЕ для наблюдения за президентскими выборами, которые состоятся в Азербайджане 11 апреля.

Сезар Флорин Преда отметил, что в качестве содокладчиков ПАСЕ они также планируют в очередной раз посетить Азербайджан в мае.

Напомним, накануне в ходе заседания Бюро ПАСЕ в Париже был утвержден состав наблюдательной миссии ПАСЕ за выборами в Азербайджане, состоящий из 33 человек. Миссию возглавит Виорел Рикард Бадеа (Румыния).