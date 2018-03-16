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    Содокладчики ПАСЕ посетят Азербайджан в апреле

    Сезар Флорин Преда и Штефан Шеннак примут участие в наблюдении за президентскими выборами© Report

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетят Азербайджан в апреле.

    Об этом французскому бюро Report заявил содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Сезар Флорин Преда.

    Содокладчики Сезар Флорин Преда и Штефан Шеннак прибудут в Баку 10 апреля в составе наблюдательной миссии ПАСЕ для наблюдения за президентскими выборами, которые состоятся в Азербайджане 11 апреля.

    Сезар Флорин Преда отметил, что в качестве содокладчиков ПАСЕ они также планируют в очередной раз посетить Азербайджан в мае.

    Напомним, накануне в ходе заседания Бюро ПАСЕ в Париже был утвержден состав наблюдательной миссии ПАСЕ за выборами в Азербайджане, состоящий из 33 человек. Миссию возглавит Виорел Рикард Бадеа (Румыния).

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