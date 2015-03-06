Содокладчики ПАСЕ в ходе визита обсудили ситуацию в Азербайджане в преддверии выборов

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Педро Аграмунт и Тадеуш Ивински в ходе визита в Баку обсудили политическую ситуацию в стране в преддверии выборов в ноябре, вопросы функционирования судебной системы, а также положения в области прав человека в стране. Как сообщает Report об этом говорится в заявлении пресс-службы ПАСЕ, распространенном по итогам визита.

Напомним, содокладчики П. Аграмунт и Т. Ивински 2-3 марта совершили ознакомительный визит в Азербайджан.

В ходе визита они встретились с президентом Азербайджана, представителями Администрации президента, спикером парламента, председателями парламентских комитетов, азербайджанской делегацией в ПАСЕ, генеральным прокурором, министром юстиции, а также председателем Центральной избирательной комиссии. Были также проведены встречи с представителями гражданского общества и международного сообщества.

Содокладчики встретились с адвокатами лиц, находящихся в настоящее время в предварительном заключении, и посетили заключенных, в частности Анара Мамедли.