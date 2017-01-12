 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Содокладчики ПАСЕ начали визит в Азербайджан

    В ходе визита содокладчики оценят прогресс Азербайджана по выполнению им обязательств перед Советом Европы

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда начали визит в Азербайджан. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в ходе визита содокладчики оценят прогресс Азербайджана по выполнению им обязательств перед Советом Европы.

    В Баку Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда планируют провести встречи с президентом Азербайджана, спикером парламента, министрами юстиции и внутренних дел, председателем Верховного Суда, генеральным прокурором, председателем коллегии адвокатов, а также членами парламента, включая азербайджанскую делегацию в ПАСЕ.

    Также содокладчики проведут встречи с  представителями гражданского общества, оппозиционных партий, а также международного сообщества.

    Визит завершится 14 января. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi