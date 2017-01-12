Содокладчики ПАСЕ начали визит в Азербайджан

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда начали визит в Азербайджан. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в ходе визита содокладчики оценят прогресс Азербайджана по выполнению им обязательств перед Советом Европы.

В Баку Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда планируют провести встречи с президентом Азербайджана, спикером парламента, министрами юстиции и внутренних дел, председателем Верховного Суда, генеральным прокурором, председателем коллегии адвокатов, а также членами парламента, включая азербайджанскую делегацию в ПАСЕ.

Также содокладчики проведут встречи с представителями гражданского общества, оппозиционных партий, а также международного сообщества.

Визит завершится 14 января.