Содокладчики мониторингового комитета ПАСЕ прибыли в Азербайджан

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда начали свой визит в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в ходе визита с 15 по 17 июня содокладчики планируют провести встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым, генеральным прокурором Закиром Гараловым, министром юстиции Фикретом Мамедовым, председателем ЦИК Мазахиром Панаховым.

Также содокладчики ПАСЕ встретятся с представителями гражданского общества, СМИ, членами азербайджанской делегации в ПАСЕ и не представленных в парламенте оппозиционных партий.

Ш.Шеннак, С.Преда и бельгийский депутат Алан Дестекс (Alain Destexhe) также в качестве наблюдателей ПАСЕ осуществят мониторинг за повторными парламентскими выборами по 90-му Агдашскому избирательному округу.