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    Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ посетят Азербайджан

    Штефан Шеннах и Сезар Флорин Преда посетят страну в течении месяца© Report.az

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Штефан Шеннах и Сезар Флорин Преда посетят Азербайджан в течении месяца.

    Как сообщает Report, об этом Ш.Шеннах написал на своей официальной странице в Twitter.

    Напомним, что в последний раз содокладчики были в Азербайджане 12-14 июня. В ходе визита они встретились с президентом Ильхамом Алиевым, председателем парламента Октаем Асадовым, министром юстиции Фикретом Мамедовым, делегацией Азербайджана в ПАСЕ, заместителем генпрокурора, председателями Верховного и Конституционного судов, Службы госбезопасности и аппарата Омбудсмена.

    Также состоялись встречи Штефана Шеннаха и Сезаря Флорин Преда с представителями гражданского общества, оппозиционных партий вне парламента и адвокатами.

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