Содокладчики мониторингового комитета ПАСЕ посетят Азербайджан в ноябре

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда планируют посетить Азербайджан в ноябре.

Об этом Report заявил содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Цезар Флорин Преда (Румыния).

По его словам, визит запланирован на вторую декаду ноября.

Отметим, что содокладчики в данный момент находятся в Баку, они входят в состав миссии ПАСЕ по наблюдению за референдумом в Азербайджане.