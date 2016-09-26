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    Содокладчики мониторингового комитета ПАСЕ посетят Азербайджан в ноябре

    Визит запланирован на вторую декаду ноября

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда  планируют посетить  Азербайджан в ноябре.

    Об этом Report заявил содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Цезар Флорин Преда (Румыния).

    По его словам, визит запланирован на вторую декаду ноября. 

    Отметим, что содокладчики в данный момент находятся в Баку, они входят в состав миссии ПАСЕ по наблюдению за референдумом в Азербайджане. 

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