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Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ побывали в Верховном суде Азербайджана

Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ побывали в Верховном суде Азербайджана Находящиеся с визитом в Азербайджане содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ян Лиддель-Грейнджер и Лиз Кристофферсен побывали в Верховном суде Азербайджана.
Внешняя политика
6 июня 2023 г. 14:24
Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ побывали в Верховном суде Азербайджана

Находящиеся с визитом в Азербайджане содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ян Лиддель-Грейнджер и Лиз Кристофферсен побывали в Верховном суде Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Верховном суде.

Заместитель председателя суда Чингиз Аскеров подробно проинформировал гостей о реформах, проводимых в судебно-правовой системе под руководством президента Ильхама Алиева.

Он отметил, что особое значение придается расширению деловых контактов с институтами Совета Европы, а также сотрудничеству в судебно-правовой сфере со странами, входящими в Совет Европы.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ali Məhkəmədə AŞPA-nın həmməruzəçiləri ilə görüş keçirilib

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