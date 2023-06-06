Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ побывали в Верховном суде Азербайджана

Находящиеся с визитом в Азербайджане содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ян Лиддель-Грейнджер и Лиз Кристофферсен побывали в Верховном суде Азербайджана.

Находящиеся с визитом в Азербайджане содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ян Лиддель-Грейнджер и Лиз Кристофферсен побывали в Верховном суде Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Верховном суде.

Заместитель председателя суда Чингиз Аскеров подробно проинформировал гостей о реформах, проводимых в судебно-правовой системе под руководством президента Ильхама Алиева.

Он отметил, что особое значение придается расширению деловых контактов с институтами Совета Европы, а также сотрудничеству в судебно-правовой сфере со странами, входящими в Совет Европы.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.