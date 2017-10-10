Содокладчик ПАСЕ: Я доволен диалогом, продемонстрированным властями Азербайджана в ходе мониторинга

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Страсбург. 10 октября. REPORT.AZ/ "Я доволен диалогом, продемонстрированным властями Азербайджана в ходе мониторинга".

Об этом французскому бюро Report заявил содокладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефан Шеннак.

По его словам, в отчете одобряется применение новых процедурных правил, внедряемых ПАСЕ в связи с избранием в Азербайджане судей, и переизбрание 60% судей по новым правилам: "К отразившимся в отчете рекомендациям относятся независимое функционирование судебных органов, внесение поправок в законодательство, связанное с финансированием и деятельностью гражданских обществ в целях приблизить их к стандартам Совета Европы, создание ювенальной юстиции и т.д. С этой точки зрения мы остались довольны диалогом властей Азербайджана, мероприятиями и инициативой, проявленными в проведении реформ, связанных с правами человека и законодательством".

Отметим, что в повестку начавшей работу 9 октября в Страсбурге осенней сессии ПАСЕ включено обсуждение отчета под названием "О деятельности демократических институтов в Азербайджане".

Обсуждение подготовленного содокладчиками Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефаном Шеннаком и Сезаром Флорином Преда отчета запланировано на 11 октября.

Вюсала Исметгызы