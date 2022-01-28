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Содокладчик ПАСЕ призвал европарламентариев посетить Азербайджан

Содокладчик ПАСЕ призвал европарламентариев посетить Азербайджан "Чтобы понять Азербайджан, нужно эту страну посетить".
Внешняя политика
28 января 2022 г. 14:19
Содокладчик ПАСЕ призвал европарламентариев посетить Азербайджан

"Чтобы понять Азербайджан, нужно эту страну посетить".

Как передает французское бюро Report, об этом содокладчик по Азербайджану мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефан Шеннак сказал на зимней сессии структуры в ходе обсуждений, посвященных мониторинговым процедурам.

"Глубокое понимание идущих в странах процессов требует времени. Для этого нужно поехать и увидеть реалии на месте. Я долгие годы являюсь содокладчиком ПАСЕ по Азербайджану, неоднократно посещал Азербайджан. Чтобы понять эту страну, ее нужно посетить. Чтобы улучшить процессы в странах, помочь положительным переменам необходимо увеличить количество визитов", - отметил он.

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Версия на английском языке PACE co-rapporteur calls on MEPs to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке AŞPA həmməruzəçisi avroparlamentariləri Azərbaycana səfər etməyə çağırıb

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