Докладчик ПАСЕ Педро Аграмунт посетит Азербайджан

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Докладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт посетит Азербайджан 8-9 апреля. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в ходе визита П.Аграмунт проведет встречи с министром юстиции, генеральным прокурором и председателем Верховного суда Азербайджана. Также запланированы встречи с представителями рабочей группы по правам человека Милли Меджлиса, главой Администрации президента Азербайджана.

Целью визита П.Аграмунта является составление доклада по теме соблюдения прав человека в стране для Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека.

Напомним, П.Аграмунт посетил Баку в начале марта со своим польским коллегой Тадеушом Ивински в качестве содокладчика Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану.