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    Содокладчик ПАСЕ: Азербайджан издает отчеты своевременно

    Страсбург. 25 января. REPORT.AZ/ Азербайджан всегда своевременно издает отчеты.

    Как сообщает западноевропейское Report, об этом во время обсуждения на зимней сессии ПАСЕ резолюции по "Улучшению следования рекомендациям CPT: усиление роли Парламентской ассамблеи и национальных парламентов" сказал содокладчик ПАСЕ по Азербайджану в связи с демократическими институтами Стефан Шенак.

    Содокладчик сказал, что отчеты Европейского комитета по предупреждению пыток, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию всегда своевременно издавались в Азербайджане. Это является показателем развития демократии. 

    Во время обсуждений было отмечено, что эти отчеты издаются только в 7 странах-членах Совета Европы.

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