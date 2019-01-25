Содокладчик ПАСЕ: Азербайджан издает отчеты своевременно

Страсбург. 25 января. REPORT.AZ/ Азербайджан всегда своевременно издает отчеты.

Как сообщает западноевропейское Report, об этом во время обсуждения на зимней сессии ПАСЕ резолюции по "Улучшению следования рекомендациям CPT: усиление роли Парламентской ассамблеи и национальных парламентов" сказал содокладчик ПАСЕ по Азербайджану в связи с демократическими институтами Стефан Шенак.

Содокладчик сказал, что отчеты Европейского комитета по предупреждению пыток, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию всегда своевременно издавались в Азербайджане. Это является показателем развития демократии.

Во время обсуждений было отмечено, что эти отчеты издаются только в 7 странах-членах Совета Европы.