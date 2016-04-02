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    Содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ посетит Азербайджан

    Целью визита является оценка выполнения Азербайджаном обязательств перед Советом Европы

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану австрийский депутат Стефан Шеннах посетит Азербайджан с 6 по 8 апреля. Как сообщили Report в пресс-службе ПАСЕ, целью визита является дальнейшая оценка выполнения Азербайджаном обязательств перед Советом Европы.

    Отметим, это будет первый визит С. Шеннаха в Азербайджан после назначения его содокладчиком. 

    Стефан Шеннах был назначен на эту должность в декабре 2015 года. На этом посту он сменил польского депутата Тадеуша Ивинского.

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