Содокладчик мониторингового комитета ПАСЕ: Азербайджан добился прогрееса

Страсбург. 11 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Страсбурге в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы обсуждается доклад под названием "Демократические институты в Азербайджане".

Как передает французское бюро Report, документ представлен содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ Стефаном Шеннаком и Сезаром Флорином Преда, председательствует на обсуждениях временный председатель ПАСЕ Стелла Кириакидес.

При представлении доклада содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Стефан Шеннак указал на достижение Азербайджаном прогресса и отметил, что ими приветствуется избрание 60% судей на основе новых процедур, а также высоко оценивается освобождение в 2016-2017 годах ряда заключенных согласно указу президента Ильхама Алиева о помиловании.

По его словам, ПАСЕ готово участвовать в процессе проведения реформ в Азербайджане и их внедрении: "Мы остались довольны предпринятыми в Азербайджане шагами в сфере прав человека и создания правого государства, в том числе диалогом, продемонстрированным при проведении мониторингов".