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    Содокладчик мониторингового комитета ПАСЕ: Азербайджан добился прогрееса

    В Страсбурге в рамках осенней сессии ПАСЕ обсуждается доклад Демократические институты в Азербайджане

    Страсбург. 11 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Страсбурге в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы обсуждается доклад под названием "Демократические институты в Азербайджане".

    Как передает французское бюро Report, документ представлен содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ Стефаном Шеннаком и Сезаром Флорином Преда, председательствует на обсуждениях временный председатель ПАСЕ Стелла Кириакидес.

    При представлении доклада содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Стефан Шеннак указал на достижение Азербайджаном прогресса и отметил, что ими приветствуется избрание 60% судей на основе новых процедур, а также высоко оценивается освобождение в 2016-2017 годах ряда заключенных согласно указу президента Ильхама Алиева о помиловании.

    По его словам, ПАСЕ готово участвовать в процессе проведения реформ в Азербайджане и их внедрении: "Мы остались довольны предпринятыми в Азербайджане шагами в сфере прав человека и создания правого государства, в том числе диалогом, продемонстрированным при проведении мониторингов".

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