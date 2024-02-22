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Содик Сафоев: Председательство в АПА - результат успешной политики руководства Азербайджана

Содик Сафоев: Председательство в АПА - результат успешной политики руководства Азербайджана Председательство в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) является результатом успешной политики руководства Азербайджана.
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 12:21
Содик Сафоев: Председательство в АПА - результат успешной политики руководства Азербайджана

Председательство в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) является результатом успешной политики руководства Азербайджана.

Как передает Report, об этом первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса, бывший министр иностранных дел Узбекистана Содик Сафоев сказал в ходе 14-ой пленарной сессии АПА в Баку.

Он подчеркнул, что Узбекистан высоко оценивает миссию АПА как важного международного органа, играющего ведущую роль в вопросах устойчивого развития.

"Прежде всего, чрезвычайно важно продолжить активное участие в региональных и глобальных процессах. Необходимо продолжать реализацию стратегических, экономических и инфраструктурных проектов в Азии", - сказал он

Он также пожелал Азербайджану успехов в период председательства в ближайшие два года.

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Версия на азербайджанском языке Sodik Safoyev: Asiya Parlament Assambleyasına sədrlik Azərbaycan rəhbərliyinin uğurlu siyasətinin nəticəsidir
Версия на английском языке Sodik Safoyev: Chairmanship in APA - result of Azerbaijani leadership’s successful policy

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