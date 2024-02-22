Содик Сафоев: Председательство в АПА - результат успешной политики руководства Азербайджана

Председательство в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) является результатом успешной политики руководства Азербайджана.

Председательство в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) является результатом успешной политики руководства Азербайджана.

Как передает Report, об этом первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса, бывший министр иностранных дел Узбекистана Содик Сафоев сказал в ходе 14-ой пленарной сессии АПА в Баку.

Он подчеркнул, что Узбекистан высоко оценивает миссию АПА как важного международного органа, играющего ведущую роль в вопросах устойчивого развития.

"Прежде всего, чрезвычайно важно продолжить активное участие в региональных и глобальных процессах. Необходимо продолжать реализацию стратегических, экономических и инфраструктурных проектов в Азии", - сказал он

Он также пожелал Азербайджану успехов в период председательства в ближайшие два года.