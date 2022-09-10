Содержащиеся в сирийском лагере 12 граждан Азербайджана репатриированы в страну

Содержащиеся в лагере Амерна в сирийском городе Джераблусе 12 граждан Азербайджана 10 сентября были репатриированы в страну.

Содержащиеся в лагере Амерна в сирийском городе Джераблусе 12 граждан Азербайджана 10 сентября были репатриированы в страну.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что возвращение этих лиц в нашу страну было осуществлено в результате поэтапных и скоординированных мер, принятых правительством Азербайджанской Республики. Сначала были установлены место, личность и принадлежность к гражданству Азербайджана. Затем на основании достигнутого соглашения был обеспечен их транзитный переход через территорию Турецкой Республики.

В связи с этим в Турцию были командированы представители соответствующих государственных структур, входящие в рабочую группу, ответственную за репатриацию граждан Азербайджана из Республики Ирак и Сирийской Арабской Республики. Они провели медицинское и психологическое обследование репатриантов, им была оказана необходимая помощь. После этого посольство Азербайджана в Турции обеспечило наших граждан "Свидетельством о возвращении в Азербайджанскую Республику" и билетами на рейс.

После завершения необходимых процедур репатрианты будут переданы семьям и опекунам. Правительством Азербайджанской Республики предусмотрено принятие всех необходимых мер по их реинтеграции и реабилитации.

Репатриация была осуществлена в результате совместной и скоординированной деятельности соответствующих государственных структур Азербайджанской Республики. Следует особо отметить помощь Турецкой Республики в реализации этого процесса. Министерство иностранных дел Азербайджана выражает признательность всем соответствующим государственным учреждениям за эффективное и плодотворное сотрудничество в организации этого процесса.

Правительство Азербайджанской Республики в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, к которым присоединилась наша страна, продолжит принимать необходимые меры по защите прав и свобод своих граждан, оказавшихся в трудной ситуации в зарубежных странах.