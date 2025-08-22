О нас

SOCAR начал разработку нефтяного месторождения в Узбекистане

SOCAR начал разработку нефтяного месторождения в Узбекистане SOCAR уже начал разработку нефтяного месторождения в Узбекистане
Внешняя политика
22 августа 2025 г. 17:53
SOCAR начал разработку нефтяного месторождения в Узбекистане

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR уже приступила к разработке нефтяного месторождения в Узбекистане, контракт уже подписан.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на трехсторонней встрече высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном.

Глава государства отметил наличие прекрасных возможностей для сотрудничества с Узбекистаном в сфере энергетики.

"Азербайджан наладил традиционное энергетическое сотрудничество с Туркменистаном. Теперь мы вступили в эту сферу и с Узбекистаном. SOCAR уже начал разработку нефтяного месторождения в Узбекистане, контракт подписан. Надеемся, что в течение ближайших одного-двух лет мы получим хорошие новости. Мы все с нетерпением ждем известия об открытии крупного нефтяного месторождения в Узбекистане", - сказал Ильхам Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент: Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан занимают важную геостратегическую позицию
Президент: Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан занимают важную геостратегическую позицию
22 августа 2025 г. 18:15
Президент: Побратимство Физули и Аркадага открывает новые возможности для сотрудничества
Президент: Побратимство Физули и Аркадага открывает новые возможности для сотрудничества
22 августа 2025 г. 18:09
Города Физули и Аркадаг стали побратимами
Города Физули и Аркадаг стали побратимами
22 августа 2025 г. 17:59
Состоялась церемония подписания документов с участием лидеров Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана
ФотоСостоялась церемония подписания документов с участием лидеров Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана
22 августа 2025 г. 17:30
Али Асадов встретился с президентом Китайской корпорации по строительству дорог и мостов
Али Асадов встретился с президентом Китайской корпорации по строительству дорог и мостов
22 августа 2025 г. 17:12
Ливийский лидер: Вашингтонская декларация - важный шаг в завершении конфликта на Кавказе
Ливийский лидер: Вашингтонская декларация - важный шаг в завершении конфликта на Кавказе
22 августа 2025 г. 16:42
Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 16:39
Глава МВД Грузии обсудил с послом Азербайджана сотрудничество правоохранительных органов
Глава МВД Грузии обсудил с послом Азербайджана сотрудничество правоохранительных органов
22 августа 2025 г. 16:26
Состоялась встреча Ильхама Алиева с Гурбангулы Бердымухамедовым в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с Гурбангулы Бердымухамедовым в расширенном составе
22 августа 2025 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi