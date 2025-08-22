SOCAR начал разработку нефтяного месторождения в Узбекистане

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR уже приступила к разработке нефтяного месторождения в Узбекистане, контракт уже подписан.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на трехсторонней встрече высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном.

Глава государства отметил наличие прекрасных возможностей для сотрудничества с Узбекистаном в сфере энергетики.

"Азербайджан наладил традиционное энергетическое сотрудничество с Туркменистаном. Теперь мы вступили в эту сферу и с Узбекистаном. SOCAR уже начал разработку нефтяного месторождения в Узбекистане, контракт подписан. Надеемся, что в течение ближайших одного-двух лет мы получим хорошие новости. Мы все с нетерпением ждем известия об открытии крупного нефтяного месторождения в Узбекистане", - сказал Ильхам Алиев.