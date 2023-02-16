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SOCAR Türkiye пожертвовало средства в рамках кампании "Турция, единое сердце"

SOCAR Türkiye пожертвовало средства в рамках кампании "Турция, единое сердце" Дочернее предприятие Азербайджанской государственной нефтекомапнии SOCAR Türkiye пожертвовало 3,5 миллиона турецких лир в рамках акции "Турция, единое сердце".
Внешняя политика
16 февраля 2023 г. 01:15
SOCAR Türkiye пожертвовало средства в рамках кампании Турция, единое сердце

Дочернее предприятие Азербайджанской государственной нефтекомапнии SOCAR Türkiye пожертвовало 3,5 миллиона турецких лир в рамках акции "Турция, единое сердце".

Как сообщает Report, об этом во время прямой трансляции, инициированной телеканалами Азербайджана, Турции и Северного Кипра, заявил начальник отдела коммуникаций и связей с общественностью SOCAR Turkey Микаил Юсифов.

По его словам, масштаб трагедии слишком велик, чтобы его можно было выразить словами. Представитель SOCAR еще раз напомнил, что Турция и Азербайджан - два государства, одна нация.

Напомним, что в рамках кампании "Турция, единое сердце" сегодня с 20:00 Азербайджанское Телевидение и Азербайджанское радио начали совместное вещание с теле- и радиоканалами Турции и Северного Кипра в целях привлечения помощи для пострадавших от землетрясений в братской стране.

В ходе трансляции озвучивается призыв к мировому сообществу сделать пожертвования для помощи в ликвидации последствий землетрясения в Турции. Собранные средств перечисляются на счета Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) и Турецкого общества Красного Полумесяца.

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Версия на азербайджанском языке “SOCAR Türkiyə” “Türkiyə, tək ürək” kampaniyası çərçivəsində ianə edib

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