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Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру

Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру За счёт выполнения трехсторонних договорённостей, делимитации армяно-азербайджанской границы и разблокирования транспортных коммуникаций можно добиться устойчивой нормализации отношений Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
28 октября 2022 г. 15:06
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру

Именно за счет выполнения трехсторонних договоренностей, делимитации армяно-азербайджанской границы и разблокирования транспортных коммуникаций можно добиться устойчивой нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на внеочередном саммите ОДКБ.

"Без сомнения, единственно возможным и реалистичным путем к миру может быть путь, который проложен через неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана", - сказал президент РФ.

"Именно за счет последовательного выполнения этих договоренностей на путях делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных вопросов можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении с Азербайджаном. Мы и с премьер-министром Армении об этом много раз говорили, и я так понимаю, что наш коллега с этим полностью согласен. Вопрос – как найти эти решения, это все непросто, но найти их можно только на этом пути. В дальнейшем это позволит выйти и на заключение мирного договора", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что Россия делает все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном: "Мы, конечно, не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению. И в целом мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы Южный Кавказ был спокойным и стабильно развивающимся регионом".

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Версия на английском языке Putin: Compliance with agreements between leaders of Azerbaijan, Russia, Armenia - only way to peace
Версия на азербайджанском языке Putin: “Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri arasında razılaşmalara əməl etmək sülhün yeganə yoludur”

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