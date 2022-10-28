Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру

За счёт выполнения трехсторонних договорённостей, делимитации армяно-азербайджанской границы и разблокирования транспортных коммуникаций можно добиться устойчивой нормализации отношений Азербайджаном и Арменией.

Именно за счет выполнения трехсторонних договоренностей, делимитации армяно-азербайджанской границы и разблокирования транспортных коммуникаций можно добиться устойчивой нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на внеочередном саммите ОДКБ.

"Без сомнения, единственно возможным и реалистичным путем к миру может быть путь, который проложен через неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана", - сказал президент РФ.

"Именно за счет последовательного выполнения этих договоренностей на путях делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных вопросов можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении с Азербайджаном. Мы и с премьер-министром Армении об этом много раз говорили, и я так понимаю, что наш коллега с этим полностью согласен. Вопрос – как найти эти решения, это все непросто, но найти их можно только на этом пути. В дальнейшем это позволит выйти и на заключение мирного договора", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что Россия делает все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном: "Мы, конечно, не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению. И в целом мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы Южный Кавказ был спокойным и стабильно развивающимся регионом".