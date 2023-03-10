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Собака-спасатель из Азербайджана помогла вызволить в Кахраманмараше из-под завалов трех человек

Собака-спасатель из Азербайджана помогла вызволить в Кахраманмараше из-под завалов трех человек Собака-спасатель из Азербайджана помогла вызволить в Кахраманмараше из-под завалов 3 человек.
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 14:53
Собака-спасатель из Азербайджана помогла вызволить в Кахраманмараше из-под завалов трех человек

Собака-спасатель из Азербайджана помогла вызволить в Кахраманмараше из-под завалов 3 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Было отмечено, что 8 собак поисково-спасательной группы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана определили местонахождение в общей сложности 15 человек. Кокер-спаниель по кличке Джуна помогла вытащить из-под обломков 3 человек, в том числе одного ребенка.

Инструктор Джуны Эхтирам Балогланов сказал Anadolu, что эти собаки облегчают работу поисково-спасательных служб: “Джуна родилась в 2017 году. С тех пор она со мной. Она помогла вызволить из-под завалов в Кахраманмараше 3 человек. Здесь ее называли ”героиня Джуна".

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Версия на английском языке ФотоDog from Azerbaijan helps rescue 3 people from rubble in Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın xilasedici iti Kahramanmaraşda üç nəfərin dağıntılar altından sağ çıxmasına kömək edib

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