Собака-спасатель из Азербайджана помогла вызволить в Кахраманмараше из-под завалов трех человек

Собака-спасатель из Азербайджана помогла вызволить в Кахраманмараше из-под завалов 3 человек.

Собака-спасатель из Азербайджана помогла вызволить в Кахраманмараше из-под завалов 3 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Было отмечено, что 8 собак поисково-спасательной группы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана определили местонахождение в общей сложности 15 человек. Кокер-спаниель по кличке Джуна помогла вытащить из-под обломков 3 человек, в том числе одного ребенка.

Инструктор Джуны Эхтирам Балогланов сказал Anadolu, что эти собаки облегчают работу поисково-спасательных служб: “Джуна родилась в 2017 году. С тех пор она со мной. Она помогла вызволить из-под завалов в Кахраманмараше 3 человек. Здесь ее называли ”героиня Джуна".