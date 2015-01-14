Со дня установления азербайджано-турецких дипломатических отношений прошло 23 года

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Сегодня 23-я годовщина установления дипломатических отношений между Турецкой Республикой и Азербайджанской Республикой.

Как сообщает Report, в связи с этим посольство Турецкой Республики в Азербайджане распространило заявление.

"Турция была первым государством, которое 9 ноября 1991 года признало Азербайджанскую Республику, объявившую свою независимость 30 августа 1991 года. Согласно протоколу от 14 января 1992 года, между Турцией и Азербайджаном были вновь установлены дипломатические отношения. Началась деятельность на уровне генерального консульства. Позже наши отношения перешли на уровень посольств".