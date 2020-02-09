СНГ: ЦИК Азербайджана провел большую работу для открытых и свободных выборов

© Report / Sultana Ahmadbayli https://report.az/storage/news/690440d2c3b5e1b96d3e1bf2e189de59/7a9497a4-5ebf-49dc-a2b0-8c8d19982110_292.jpg

Центральная Избирательная Комиссия (ЦИК) Азербайджана провела большую работу, чтобы выборы прошли организованно, открыто и свободно.

Как сообщает Report, об этом заявил глава наблюдательной миссии СНГ, первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.

"Бросается в глаза, что ЦИК и нижестоящие исполнительные комиссии провели очень большую работу для того, чтобы выборы прошли организованно, открыто, свободно и демократично. Мы видим, что комиссии знают свое дело и все делают в соответствии с национальным законодательством", - отметил он.

В. Гуминский указал, что на проходящих сегодня в Азербайджане выборах зарегистрировалось большое количество кандидатов: "Почти в 2 раза больше, чем в прошлый раз. Это говорит о том, что у населения повышается доверие к законодательному органу власти и граждане страны не безучастны к судьбе своей страны, ее процветанию".

По его словам, подготовка к выборам прошла в спокойной обстановке.

"Мы приступили к своей работе 19 января – это долгосрочная миссия. В целом, у нас в составе 252 наблюдателя из 8 стран. Из всех стран за исключением Украины и Армении, по понятным причинам. Наши наблюдатели побывали в более чем 20 регионах Азербайджана. Лично мне удалось посетить Губу и накануне Шамаху", - заявил В. Гуминский.