СНБ: Представители Армении и Азербайджана провели встречу для уточнения границ

Представители Армении и Азербайджана провели встречу для уточнения границ участка Тех - Корнидзор Сюникской области Армении.

Представители Армении и Азербайджана провели встречу для уточнения границ участка Тех-Корнидзор Сюникской области Армении.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-центр Службы нацбезопасности Армении.

"СНБ Армении сообщает, что на участке Тех-Корнидзор состоялось совещание с участием представителей Республики Армения и Азербайджанской Республики. Проведены работы по корректировке границ, в результате чего ситуация на участке значительно улучшилась. Сообщаем, что в настоящее время работы продолжаются, общественность будет проинформирована о результатах", - отмечается в сообщении.