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СНБ: Представители Армении и Азербайджана провели встречу для уточнения границ

СНБ: Представители Армении и Азербайджана провели встречу для уточнения границ Представители Армении и Азербайджана провели встречу для уточнения границ участка Тех - Корнидзор Сюникской области Армении.
Внешняя политика
1 апреля 2023 г. 13:30
СНБ: Представители Армении и Азербайджана провели встречу для уточнения границ

Представители Армении и Азербайджана провели встречу для уточнения границ участка Тех-Корнидзор Сюникской области Армении.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-центр Службы нацбезопасности Армении.

"СНБ Армении сообщает, что на участке Тех-Корнидзор состоялось совещание с участием представителей Республики Армения и Азербайджанской Республики. Проведены работы по корректировке границ, в результате чего ситуация на участке значительно улучшилась. Сообщаем, что в настоящее время работы продолжаются, общественность будет проинформирована о результатах", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Armenian and Azerbaijani officials hold meeting on border adjustment 
Версия на азербайджанском языке MTX: “Ermənistan və Azərbaycan nümayəndələri sərhədləri dəqiqləşdirmək məqsədilə görüş keçirib”

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