СМИД ЕС подведет итоги реализации Восточного партнерства за 10 лет

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза на плановом заседании в Люксембурге подведут итоги реализации программы "Восточное партнерство", которой в этом году исполняется 10 лет, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Министры подведут итоги реализации программы "Восточное партнерство" за 10 лет ее существования, а также итоги реализации 20 задач к 2020 году. ЕС рассмотрит прогресс сотрудничества с шестью странами "Восточного партнерства", в частности в таких сферах, как экономическое развитие, торговля, энергетика, окружающая среда, контакты между обществами.

Заседание пройдет под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Отметим, обсуждение пройдет в рамках подготовки к Совету МИД стран "Восточного партнерства", которое состоится 13 мая, и конференции на высоком уровне с участием руководства ЕС и лидеров стран "Восточного партнерства" в честь 10-летия программы. Оба мероприятия состоятся в Брюсселе.

Наряду с этим министры стран ЕС обсудят эскалацию конфликта в Ливии, ситуацию в Афганистане и Венесуэле. Ожидается, что ЕС выразит обеспокоенность военным развитием ситуации в Ливии и призовет все стороны сократить эскалацию.

На заседании планируется поднять вопрос о введении новых санкций в отношении администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.