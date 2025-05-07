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СМИ: Визит То Лама в Баку демонстрирует стремление Вьетнама развивать отношения с Азербайджаном

СМИ: Визит То Лама в Баку демонстрирует стремление Вьетнама развивать отношения с Азербайджаном Визит Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Баку подтверждает неизменную дружбу вьетнамского и азербайджанского народа.
Внешняя политика
7 мая 2025 г. 11:49
СМИ: Визит То Лама в Баку демонстрирует стремление Вьетнама развивать отношения с Азербайджаном

Государственный визит Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Баку, намеченный на 7-8 мая, подтверждает стремление Ханоя развивать отношения с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщает вьетнамская газета Vietnamplus.

Отмечается, что это первый визит вьетнамской делегации на уровне Генерального секретаря в Азербайджан с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году и является самым высоким обменом делегациями за последние 10 лет.

Газета отмечает, что Вьетнам и Азербайджан имеют давние связи заложенные президентом Вьетнама Хо Ши Мином и общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

"Несмотря на географическую удаленность, народы Вьетнама и Азербайджана всегда испытывали друг к другу особые чувства, вместе преодолевая многочисленные исторические испытания и вызовы времени, благодаря чему было сформировано особое традиционное дружеское взаимодействие между двумя народами", - отмечает вьетнамская газета.

Газета сообщает, что с момента установления дипломатических отношений стороны регулярно обмениваются визитами на различных уровнях.

В настоящее время стороны рассматривают возможность открытия прямых пассажирских и грузовых авиарейсов между туристическими городами двух стран.

Кроме этого, развивается также межрегиональное сотрудничество между провинцией Хажанг (Вьетнам) и Кяльбаджарским районом (Азербайджан).

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