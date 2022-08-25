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СМИ: Визит главы Казахстана в Азербайджан придаст новый импульс отношениям

СМИ: Визит главы Казахстана в Азербайджан придаст новый импульс отношениям Визит президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Азербайджан является историческим событием.
Внешняя политика
25 августа 2022 г. 16:26
СМИ: Визит главы Казахстана в Азербайджан придаст новый импульс отношениям

Визит президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Азербайджан является историческим событием.

Как передает Report со ссылкой на казахские СМИ, об этом сказал директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК Еркин Тукумов.

Он отметил, что это первый визит Токаева в Азербайджан на посту главы государства: "И Токаев, и Алиев ранее встречались на площадках различных форумов и саммитов, но это первая подобная двусторонняя встреча, и ей придается большое значение, ведь диалог лидеров двух государств означает многое".

По словам эксперта, у стран есть много перспективных направлений сотрудничества и большой потенциал развития двусторонних отношений во всех сферах – торгово-экономической, гуманитарной, транспортной, культурной, научной, аналитической, в развитии туризма и так далее.

"Казахстан поддерживает восстановление территориальной целостности братского Азербайджана не только на словах, но и на деле, и готов внести свой вклад в строительство Нового Азербайджана. После восстановления территориальной целостности в Азербайджане фактически начался новый этап развития государственности", - считает эксперт.

Политолог также отметил важность развития транспортного коридора: "Для Казахстана и Азербайджана это выход к рынкам Центральной Азии, странам Евразийского союза, Китая. КНР – одна из важнейших экономик мира, поэтому мы заинтересованы в развитии казахстанско-азербайджанских отношений и сотрудничества".

В свою очередь, по мнению руководителя отдела международных и геоэкономических исследований КИСИ при президенте РК Айдара Курмашева, на сегодняшний день наблюдается недостаточная эффективность логистики и транзита товаров через Транскаспийский международный транспортный маршрут.

«Развитие торгово-экономических связей с Азербайджаном, естественным союзником Казахстана и одним из основных игроков тюркского мира, представляет стратегически важное значение. Наши страны имеют схожие интересы – развитие несырьевого сектора экономики и расширение транспортно-коммуникационного потенциала. Это создает хорошие возможности для сотрудничества. В связи с этим полагаю, что визит президента Казахстана в Баку будет иметь историческое значение в интенсификации взаимодействия двух стран», - сказал он.

Эксперт Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» (КИОР) Олжас Бейсенбай же отметил, что в последние 2-3 месяца начался важный этап в казахстанско-азербайджанских отношениях по реализации крупных двусторонних инфраструктурных проектов. А после нынешнего визита Токаева в Азербайджан двусторонние отношения получат новый импульс для развития.

«В частности, по строительству железных дорог на участке Достык -Мойынты, развитию контейнерных хабов, порта Актау и других конкурентоспособных направлений. По предварительным данным, за четыре месяца 2022 года грузоперевозки по Транскаспийскому маршруту достигли 733 тыс. тонн, то есть более 5 тыс. вагонов. Данный показатель свидетельствует о неполном раскрытии нашего потенциала», - отметил Бейсенбай.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Qazaxıstan Prezidentinin Azərbaycana səfəri əlaqələrə yeni təkan verəcək”
Версия на английском языке Media: Kazakh president's Azerbaijan visit to give new impetus to relations

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