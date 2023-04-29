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СМИ: варварские действия армян в отношении азербайджанских военнослужащих неприемлемы

СМИ: варварские действия армян в отношении азербайджанских военнослужащих неприемлемы Варварские, противоречащие гуманитарному праву действия армян в отношении азербайджанских военнослужащих неприемлемы.
Внешняя политика
29 апреля 2023 г. 06:50
СМИ: варварские действия армян в отношении азербайджанских военнослужащих неприемлемы

Варварские, противоречащие гуманитарному праву действия армян в отношении азербайджанских военнослужащих неприемлемы.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, об этом говорится в статье колумбийского новостного агентства Al Press, посвященной военным преступлениям Армении.

В материале под названием "Безнаказанность подлости" указывается, что распространение в социальных сетях видео- и фотоизображений с пытками безоружного азербайджанского солдата вызывает возмущение.

Отмечается, что противоречащие гуманитарному праву действия армянских варваров, совершенные в отношении азербайджанских военнослужащих, которые заблудились из-за неблагоприятных условий и попали в плен, неприемлемы и однозначно должны быть осуждены мировым сообществом.

В статье подчеркивается, что безнаказанность армянских преступников, грубо нарушающих "Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", еще больше воодушевляет их на дальнейшие варварства. Также отмечается, что их ненависть на почве этнической неприязни и расовой дискриминации в отношении азербайджанцев достигли своего пика. Уделяется особое внимание тому факту, что безнаказанность армянского зверства приводит к тому, что сегодня мирные жители и военнослужащие становятся жертвами минного террора.

Издание констатирует, что международное сообщество должно потребовать положить конец безнаказанности противоправных действий, совершенных армянами против Азербайджана, который стремится к миру.

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Версия на азербайджанском языке “Al Press”: “Ermənilərin azərbaycanlı hərbi qulluqçulara qarşı vəhşi əməlləri qəbuledilməzdir”

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