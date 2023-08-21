СМИ: В Украине, как и в Карабахе, мины прячут в детских игрушках

В Украине, как и в Карабахе, мины прячут в детских игрушках.

В Украине, как и в Карабахе, мины прячут в детских игрушках.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в Metro.co.

В статье отмечается, что в Украине и Карабахе гражданские лица в одинаковой степени страдают от мин: "Такие мины устанавливают не только в украинских областях, на протяжении десятилетий армянские войска массово загрязняли Карабахский регион Азербайджана".

Далее в статье говорится, что в Украине, как и в Карабахе, мины обычно прячут в детских игрушках: "Жилые дома также заминированы. Мины закопаны таким образом, чтобы пострадало как можно больше мирных жителей. Это акт геноцида, это попытка убить людей из-за их этнической и национальности принадлежности".

В статье также указываются сроки процесса разминирования.

"Процесс разминирования Украины может занять 30 лет. Столько же времени может занять очистка Карабахского региона Азербайджана от установленных армянами мин. В Азербайджане используются турецкие машины для разминирования MEMATT. Азербайджанцы, вернувшиеся на свои исконные земли в Карабахе, за три года накопили большой опыт в разминировании гражданских объектов. В настоящее время в Харькове также используется техника для разминирования территорий", - говорится в статье.