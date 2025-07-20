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Хикмет Гаджиев: Азербайджанские СМИ успешно противостояли дезинформации во время 44-дневной войны

Хикмет Гаджиев: Азербайджанские СМИ успешно противостояли дезинформации во время 44-дневной войны Средства массовых информации в Азербайджане смогли справиться с дезиноформацией, с котороой столкнулась страна в период 44-войны.
Внешняя политика
20 июля 2025 г. 10:30
Хикмет Гаджиев: Азербайджанские СМИ успешно противостояли дезинформации во время 44-дневной войны

Средства массовых информации Азербайджана смогли справиться с дезиноформацией, с котороой столкнулась страна в период 44-войны.

Как сообщает корреспондент Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в ходе III Шушинского глобального медиафорума.

По его словам, развитие азербайджанских СМИ в период становления независимости страны сопровождалось серьезными вызовами и напряженной борьбой.

Азербайджан столкнулся с мощной волной дезинформации, манипуляций и психологической войны, направленных против государства и общества, добавил он.

"Кульминацией этой информационной атаки стали 44 дня Отечественной войны. Мы стали свидетелями масштабных дезинформационных кампаний, направленных против Азербайджана. Однако азербайджанские журналисты и средства массовой информации не просто предоставляли точные факты и данные — они вели борьбу за разрушение всей системы лжи, выстроенной против Азербайджана и его народа. Рад отметить, что благодаря профессионализму, сплоченности и международному сотрудничеству, мы смогли добиться успеха в этой информационной борьбе", - подчеркнул Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: 44 günlük müharibə dövründə Azərbaycan kütləvi dezinformasiyalara məruz qaldı

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