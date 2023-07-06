СМИ Турции широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на министерской встрече ДН

В турецких СМИ широко освещалось выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: совместная и решительная борьба с возникающими вызовами".

В турецких СМИ широко освещалось выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: совместная и решительная борьба с возникающими вызовами".

Как сообщает Report, Haber Global обратил внимание на взгляды президента Азербайджана на колониальную политику Франции. Под заголовком "Алиев: Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое и преступления геноцида" Ильхам Алиев сказал:

"Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое и преступления геноцида. Из-за деятельности Армении Азербайджан является одной из самых заминированных стран мира. Франция поддерживает армянский сепаратизм в карабахском регионе Азербайджана. Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое и преступления геноцида. Нидерланды сделали это, извинившись за свое колониальное прошлое и практику рабства, и мы призываем Францию ​​сделать то же самое. Убийство алжирца Наэля - новый пример расизма и дискриминации во Франции. Вместо того, чтобы поучать других, Франции следует сосредоточиться на тревожных проблемах своей страны. Франция - одна из стран, которая до сих пор сохраняет неоколониализм".

Сайт Haber.com особо отметил слова Ильхама Алиева: "Если Армения хочет мира в регионе, она должна полностью вывести свои вооруженные силы из Карабаха".

"Хотя Армения вынуждена признать Карабах частью Азербайджана, на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, до сих пор находятся остатки армянских вооруженных сил. Если Армения действительно заинтересована в достижении долгожданного мира в регионе, она должна полностью вывести свои вооруженные силы из карабахского региона Азербайджана. Армянские воинские части должны быть разоружены и демобилизованы", - цитирует Ильхама Алиева сайт.

Портал также обратил внимание на то, что сказал Ильхам Алиев о Зангезурском коридоре в своем выступлении: «Армения также препятствует открытию Зангезурского коридора. Зангезурский коридор является очередным обязательством, которое Армения взяла на себя документом о капитуляции, подписанным 10 ноября 2020 года, и поэтому оно должно быть выполнено.

Газета Yeni Şafak с заголовком "Президент Азербайджана Алиев: Нидерланды принесли извинения за рабовладельческую деятельность. Мы призываем Францию ​​сделать такой же шаг" уделила достаточно места выступлению Ильхама Алиева: "Мы поддерживаем французское правительство, как это отражено в основных документах Движения неприсоединения, народа Новой Каледонии и мы призываем к уважению прав других народов в заморских общинах и территориях Франции. Территории, которые Франция контролирует за пределами Европы, являются ужасными остатками французской колониальной империи. Мы также призываем Францию ​​извиниться и взять на себя ответственность за свое колониальное прошлое, кровавые колониальные преступления и акты геноцида против неприсоединившихся стран в Африке, Юго-Восточной Азии и других регионах".

Влиятельный веб-сайт ensonhaber.com также отметил заявление Ильхама Алиева о том, что "Макрон должен извиниться".

Сайт пишет: "Касаясь колониального прошлого парижской администрации, Алиев сказал: "Они должны извиниться перед миллионами людей». Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию ​​в том, что она является одной из стран, проводящих неоколониальную политику. Алиев указал, что во Франции широко распространены расистские и дискриминационные дискурсы, в том числе в СМИ".

Помимо этого, влиятельные медиа-организации, такие, как Beyaz Gazete, aksam.com.tr, haber16.com, также широко освещали выступление Ильхама Алиева на министерском совещании Координационного бюро Движения неприсоединения. Движение.

Отметим, что сегодня в Баку в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения проходит заседание Комитета министров по Палестине Движения неприсоединения. Встреча продолжится завтра.

На мероприятии, наряду с многочисленными дополнительными мероприятиями, связанными с повесткой дня движения, будет рассмотрен вопрос о принятии итоговых документов, в том числе Бакинской декларации.