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СМИ: Сербия рассчитывает на Азербайджан в области энергетики

СМИ: Сербия рассчитывает на Азербайджан в области энергетики Вся Европа, в том числе и Сербия видит большой потенциал Азербайджана в сфере энергетики и рассчитывает на него в будущем.
Внешняя политика
30 июля 2023 г. 11:57
СМИ: Сербия рассчитывает на Азербайджан в области энергетики

Вся Европа, в том числе и Сербия, рассчитывает на Азербайджан и видит его большой потенциал в сфере энергетики.

Как передает Report, об этом говорится в материале государственного учреждения "Радио и телевидение Сербии" (РТС).

Подчеркивается, что Сербия и Азербайджан наладили стратегическое партнерство, между странами подписано более 40 документов.

"Зеленая энергетика является одним из потенциальных направлений в энергетике Азербайджана, который уже сотрудничает со многими европейскими странами, такими как Венгрия и Румыния", - отмечает РТС.

Также сообщается, что политическое взаимодействие между двумя странами, безусловно, является основой для соглашений, включая переговоры о покупке азербайджанской электроэнергии.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоSerbiya KİV: Bütün Avropa enerji sahəsində Azərbaycana güvənir

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