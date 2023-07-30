СМИ: Сербия рассчитывает на Азербайджан в области энергетики

Вся Европа, в том числе и Сербия, рассчитывает на Азербайджан и видит его большой потенциал в сфере энергетики.
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Подчеркивается, что Сербия и Азербайджан наладили стратегическое партнерство, между странами подписано более 40 документов.
"Зеленая энергетика является одним из потенциальных направлений в энергетике Азербайджана, который уже сотрудничает со многими европейскими странами, такими как Венгрия и Румыния", - отмечает РТС.
Также сообщается, что политическое взаимодействие между двумя странами, безусловно, является основой для соглашений, включая переговоры о покупке азербайджанской электроэнергии.