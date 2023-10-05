СМИ: Опыт контртеррористических мероприятий Азербайджана должен быть изучен в мире

Локальные контртеррористические мероприятия Азербайджана могут стать решающей победой Азербайджана, последствия которой выходят далеко за пределы стратегического кавказского региона и должны быть изучены в Вашингтоне и других странах.

Локальные контртеррористические мероприятия Азербайджана являются решающей победой Азербайджана, последствия которой выходят далеко за пределы стратегического кавказского региона, и должны быть изучены в Вашингтоне и других странах.

Об этом передает Report со ссылкой на The Hill.

Богатый нефтью Азербайджан превратился в бесспорного регионального лидера на Южном Кавказе и является близким другом и союзником Турции. С населением в 10 миллионов человек, что больше, чем у соседних Грузии и Армении вместе взятых, Азербайджан в настоящее время имеет закаленную в боях армию, обученную и оснащенную Турцией и Израилем.

Как пишет автор, с освобождением своих территорий, Азербайджан теперь может добиваться другой стратегической цели: открытия Зангезурского коридора через территорию Армении, тем самым соединив Азербайджан с Нахчыванской Автономной республикой.

"Это еще больше свяжет Турцию с Азербайджаном и тюркскими странами Центральной Азии по другую сторону Каспийского моря: Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Желание Эрдогана по консолидации тюркского мира кажутся как никогда близкими к реальности", - подчеркивает The Hill.

"Прошлые прямые усилия США по урегулированию конфликта не увенчались успехом. Бывшая Минская группа, целью которой было урегулирование конфликта и сопредседателями которой были США, Франция и Россия, также оказалась не в состоянии убедить стороны принять дипломатическое решение, которое позволило бы армянам в Карабахе оставаться под суверенитетом Азербайджана, что Баку принимал на протяжении десятилетий, но Армения отвергала, надеясь сохранить территорию очищенной от азербайджанцев", - говорится в статье.

Таким образом, исход недавних военных действий говорит о том, что "в мире, где Россия, Китай и США разрушают международную систему", такие преданные себе игроки, как Азербайджан, и региональные державы, такие как Турция, могут добиться стратегических успехов.

"Мир может показаться жестоким, потому что это так, но нашим политикам лучше смотреть реальности в глаза"- написал автор.