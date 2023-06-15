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СМИ раскрыли цель визита премьер-министра Пакистана в Азербайджан

СМИ раскрыли цель визита премьер-министра Пакистана в Азербайджан Известное издание Пакистана Nation.com сообщило о цели официального визита премьер-министра страны Мухаммеда Шахбаза Шарифа в Азербайджан.
Внешняя политика
15 июня 2023 г. 05:43
СМИ раскрыли цель визита премьер-министра Пакистана в Азербайджан

Известное издание Пакистана Nation.com сообщило о цели официального визита премьер-министра страны Мухаммеда Шахбаза Шарифа в Азербайджан.

Как сообщает Report, основной целью визита является обсуждение сотрудничества между двумя странами в сферах инвестиций, торговли и энергетики.

"Пакистан всегда имел теплые и дружеские отношения с Азербайджаном, потому что обе страны имеют религиозное, культурное и историческое сходство. Официальный визит премьер-министра Мухаммеда Шахбаза Шарифа в Азербайджан для обсуждения возможного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и энергетики является ярким тому подтверждением. Обнадеживает то, что правительство старается избегать международных конфликтов, рыночной неопределенности и дипломатического давления, а вместо этого использует возможности, открывшиеся в регионе", - отметили в агентстве.

Пакистан и Азербайджан уже ведут двусторонние политические консультации, завершившиеся в мае: "Ранее согласованные условия, безусловно, будут подтверждены во время этого визита, но теперь наша цель должна заключаться в обеспечении больших объемов экспорта с нашим региональным партнером при обсуждении возможностей инвестиций и торговли энергоносителями".

"Проблемы Пакистана, особенно трудности истощения валютных резервов, хорошо известны во всем мире. Мы не можем скрывать, что стараемся снизить стоимость импорта газа и нефтепродуктов.

Перед этим обе страны приняли решение об открытии кредитных линий на сумму 220 млн долларов США для импорта нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) в рамках межправительственных соглашений. Исходя из этого, Азербайджан согласился поставлять в Пакистан одну партию СПГ в месяц по приемлемым ценам. Детали этого соглашения еще не доработаны, поэтому важно, чтобы премьер-министр поднял его во время своего визита. В мире резко выросли цены на нефть и газ, и мы можем использовать источник, который обещает поставлять их по субсидированным ценам", - подчеркнул Nation.com.

Отметим, что Мухаммед Шахбаз Шариф с 14 июня находится с официальным визитом в Азербайджане.

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