Российские СМИ: При Гейдаре Алиеве в Азербайджане стартовали реальные реформы

Во время правления общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане стартовали реальные реформы и в экономику пришли масштабные инвестиции, которые стали основой нынешнего благополучия государства

В годы президентства общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане стартовали реальные реформы, и в экономику пришли масштабные инвестиции, которые стали основой нынешнего благополучия государства.

Как передает Report, об этом говорится в статье российской газеты "Комсомольская правда".

Отмечается, что именно при нем в начале 90-х годов прошлого века страна "начала постепенно выбираться из конфликтов, встав на путь независимости".

В статье также приводятся воспоминания различных видных политических и общественных деятелей о Гейдаре Алиеве.

Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил: "Гейдар Алиев занимает достойное место в турецкой и мировой истории благодаря своему беззаветному служению во имя счастья и процветания Азербайджана, а также установления мира в регионе и в мире в целом".

"Я очень уважал Гейдара Алиевича. И относился к нему не просто с большим уважением, а с любовью. Это был крупный государственный деятель. Без преувеличения можно сказать - политическая глыба. Уход Алиева из российской власти с последующим возвращением на родину стал судьбоносным и спасительным для Азербайджана, потому что в те годы, тяжелейшие для республики, не каждый смог бы возглавить молодое независимое государство и правильно его повести", - говорил президент России Владимир Путин.