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Российские СМИ: При Гейдаре Алиеве в Азербайджане стартовали реальные реформы

Российские СМИ: При Гейдаре Алиеве в Азербайджане стартовали реальные реформы Во время правления общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане стартовали реальные реформы и в экономику пришли масштабные инвестиции, которые стали основой нынешнего благополучия государства
Внешняя политика
10 мая 2023 г. 09:51
Российские СМИ: При Гейдаре Алиеве в Азербайджане стартовали реальные реформы

В годы президентства общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане стартовали реальные реформы, и в экономику пришли масштабные инвестиции, которые стали основой нынешнего благополучия государства.

Как передает Report, об этом говорится в статье российской газеты "Комсомольская правда".

Отмечается, что именно при нем в начале 90-х годов прошлого века страна "начала постепенно выбираться из конфликтов, встав на путь независимости".

В статье также приводятся воспоминания различных видных политических и общественных деятелей о Гейдаре Алиеве.

Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил: "Гейдар Алиев занимает достойное место в турецкой и мировой истории благодаря своему беззаветному служению во имя счастья и процветания Азербайджана, а также установления мира в регионе и в мире в целом".

"Я очень уважал Гейдара Алиевича. И относился к нему не просто с большим уважением, а с любовью. Это был крупный государственный деятель. Без преувеличения можно сказать - политическая глыба. Уход Алиева из российской власти с последующим возвращением на родину стал судьбоносным и спасительным для Азербайджана, потому что в те годы, тяжелейшие для республики, не каждый смог бы возглавить молодое независимое государство и правильно его повести", - говорил президент России Владимир Путин.

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Версия на английском языке Russian media: Real reforms started in Azerbaijan under Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке Rusiya KİV: “Heydər Əliyevin dövründə Azərbaycanda real islahatların həyata keçirilməsinə başlanılıb”

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