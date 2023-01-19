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СМИ: Отношения с Азербайджаном - индикатор стремлений Израиля укрепить связи в регионе

СМИ: Отношения с Азербайджаном - индикатор стремлений Израиля укрепить связи в регионе Расширение отношений с Азербайджаном является доказательством стремления Израиля укрепить связи со странами Центральной Азии и Кавказа.
Внешняя политика
19 января 2023 г. 16:52
СМИ: Отношения с Азербайджаном - индикатор стремлений Израиля укрепить связи в регионе

Расширение отношений с Азербайджаном является доказательством стремления Израиля укрепить связи со странами Центральной Азии и Кавказа.

Как передает Report, об этом говорится в статье Times of Israel.

“Возможно, наиболее очевидным признаком этих усилий являются активно развивающиеся отношения с Азербайджаном, светской страной с шиитским мусульманским большинством, которая граничит с Россией, Грузией, Арменией и, что крайне важно для Израиля — Ираном", — говорится в статье.

Отмечается, что поддержка Израилем Азербайджана во время Второй карабахской войны была высоко оценена азербайджанским народом. Во время войны посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик посетил место ракетного обстрела в Гяндже, возложил цветы к месту трагедии, во время которой погибло много мирных жителей. Он сказал The Times of Israel, что этот жест стал "поворотным моментом" в отношениях.

"Израиль показал, что мы были рядом с Азербайджаном в трудную минуту”, - сказал он, добавив, что для Азербайджана это было доказательством дружбы.

Согласно статье, более ощутимая поддержка Израиля исходила от предоставленного им оружия. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Израиль обеспечил 69 процентов основного импорта вооружений Баку в 2016-2020 годах.

В интервью The Times of Israel депутат парламента Азербайджана Рамин Мамедов заявил, что азербайджано-израильские отношения могут стать моделью для региональных и глобальных отношений. “Эти отношения демонстрируют, что конфликты сегодня происходят не между религиозными или этническими группами, а между умеренными и радикалами", - отметил он.

Более того, в статье отмечается, что расположение Азербайджана на границе с Ираном делает его привлекательным союзником для Израиля. При этом добавляя, что отношения Азербайджана с Ираном пошатнулись после Второй карабахской войны.

"Напряженность в отношениях с Ираном резко возросла после войны, когда Иран провел крупные военные учения на границе с Азербайджаном и усилил свою риторику против Баку. За несколько дней до голосования в парламенте об открытии посольства Азербайджан сообщил об аресте пятерых своих граждан за шпионаж в пользу Ирана спустя неделю после взаимных обвинений во враждебных заявлениях”, - отмечается в материале.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Azərbaycanla münasibətlər İsrailin regionda əlaqələri gücləndirmək istəyinin göstəricisidir”

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