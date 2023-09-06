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СМИ: Отказ от Агдамской дороги доказывает беспочвенность обвинений Армении о "блокаде Карабаха"

СМИ: Отказ от Агдамской дороги доказывает беспочвенность обвинений Армении о "блокаде Карабаха" Перекрытие Агдамской дороги и отказ от продовольственных товаров, присланных Обществом Азербайджанского Красного Полумесяца, доказывает пустоту обвинений Армении о якобы "блокаде".
Внешняя политика
6 сентября 2023 г. 18:40
СМИ: Отказ от Агдамской дороги доказывает беспочвенность обвинений Армении о блокаде Карабаха

Отказ от использования Агдамской дороги для доставки продовольствия армянскому населению Ханкенди и населенных пунктов вокруг него, которое пытается доставить им Азербайджанское Общество Красного Полумесяца, доказывает несостоятельность обвинений в адрес Азербайджана о якобы "блокаде" армянонаселенных территорий страны.

Как передает Report, об этом говорится в статье болгарского издания "Факти".

В материале отмечается, что в последнее время Армения и армянская диаспора по всему миру подвергают резкой критике Азербайджан, обвиняя его в создании "гуманитарного кризиса" среди армянского населения Карабаха, и пытаются побудить на основе ложных посылов создать возмущение международного сообщества. Однако отказ от продовольствия из Азербайджана и перекрытие дороги Агдам-Ханкенди еще раз показывает, сколь беспочвенны эти обвинения. "Это всего лишь политические манипуляции", - говорится в материале.

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