О нас
Report Georgia
Аудио новости

Time of İsrael: Опыт Азербайджана демонстрирует преимущества наличия женщин-лидеров

Time of İsrael: Опыт Азербайджана демонстрирует преимущества наличия женщин-лидеров Самыми выдающимися женщинами-лидерами современного Азербайджана являются Первый вице-президент и первая леди Мехрибан Алиева, а также спикер парламента Сахиба Гафарова
Внешняя политика
16 марта 2021 г. 13:56
Time of İsrael: Опыт Азербайджана демонстрирует преимущества наличия женщин-лидеров

"Азербайджанская страна с мусульманским большинством представляет собой убедительную парадигму равенства женщин как первая исламская страна, предоставившая женщинам право голоса в 1919 году - даже раньше, чем в США". Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в The Time of İsrael.

В статье отмечается, что в Азербайджане еще со времен АДР разнообразное общество, в котором женщины-лидеры пользуются большой популярностью у общественности и напрямую участвуют в принятии решений и политике.

Особо подчеркнута роль первого вице-президента и первой леди Мехрибан Алиевой и спикера парламента Сахибы Гафаровой как женщин, принимающих активное участие в политической жизни страны. "Сегодня самыми выдающимися женщинами-лидерами современного Азербайджана являются Первый вице-президент и первая леди Мехрибан Алиева, а также спикер парламента Сахиба Гафарова. Врач по образованию, Мехрибан Алиева демонстрирует твердую приверженность азербайджанским традициям культурного разнообразия и религиозной терпимости, уделяет особое внимание образованию молодых женщин и возглавляет реформы, направленные на расширение роли женщин в преимущественно мусульманском обществе", - говорится в статье.

Также отмечается, что "по мере того, как роль женщин во всем мире растет, опыт Израиля и Азербайджана демонстрирует необходимость и преимущества наличия женщин-лидеров от востока до запада."

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Президент: Армяне из Армении и иностранных стран были насильно заселены в Гадрут
Президент: Армяне из Армении и иностранных стран были насильно заселены в Гадрут
16 марта 2021 г. 13:37
Президент Азербайджана водрузил флаг в Гадруте 
Президент Азербайджана водрузил флаг в Гадруте 
16 марта 2021 г. 12:28
Премьер-министр: Закупки по завышенным ценам будут решительно пресечены
Премьер-министр: Закупки по завышенным ценам будут решительно пресечены
16 марта 2021 г. 11:46
Премьер-министр Азербайджана предоставляет отчет в Милли Меджлисе
Премьер-министр Азербайджана предоставляет отчет в Милли Меджлисе
16 марта 2021 г. 11:19
Главный редактор газеты Республика скончался от коронавируса
Главный редактор газеты "Республика" скончался от коронавируса
16 марта 2021 г. 11:03
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
16 марта 2021 г. 10:20
В Баку еще 3 школы закрыты из-за коронавируса
В Баку еще 3 школы закрыты из-за коронавируса
15 марта 2021 г. 17:49
Министр: На качество образования влияют различные факторы
Министр: На качество образования влияют различные факторы
15 марта 2021 г. 16:46
В Ходжавенде 41-летний мужчина подорвался на мине
В Ходжавенде 41-летний мужчина подорвался на мине
15 марта 2021 г. 15:22
Главы политических партий Азербайджана посетят деоккупированные земли
Главы политических партий Азербайджана посетят деоккупированные земли
15 марта 2021 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi