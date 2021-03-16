Time of İsrael: Опыт Азербайджана демонстрирует преимущества наличия женщин-лидеров

Самыми выдающимися женщинами-лидерами современного Азербайджана являются Первый вице-президент и первая леди Мехрибан Алиева, а также спикер парламента Сахиба Гафарова

"Азербайджанская страна с мусульманским большинством представляет собой убедительную парадигму равенства женщин как первая исламская страна, предоставившая женщинам право голоса в 1919 году - даже раньше, чем в США". Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в The Time of İsrael.

В статье отмечается, что в Азербайджане еще со времен АДР разнообразное общество, в котором женщины-лидеры пользуются большой популярностью у общественности и напрямую участвуют в принятии решений и политике.

Особо подчеркнута роль первого вице-президента и первой леди Мехрибан Алиевой и спикера парламента Сахибы Гафаровой как женщин, принимающих активное участие в политической жизни страны. "Сегодня самыми выдающимися женщинами-лидерами современного Азербайджана являются Первый вице-президент и первая леди Мехрибан Алиева, а также спикер парламента Сахиба Гафарова. Врач по образованию, Мехрибан Алиева демонстрирует твердую приверженность азербайджанским традициям культурного разнообразия и религиозной терпимости, уделяет особое внимание образованию молодых женщин и возглавляет реформы, направленные на расширение роли женщин в преимущественно мусульманском обществе", - говорится в статье.

Также отмечается, что "по мере того, как роль женщин во всем мире растет, опыт Израиля и Азербайджана демонстрирует необходимость и преимущества наличия женщин-лидеров от востока до запада."