СМИ: Новый посол Израиля продолжит курс на развитие отношений с Азербайджаном

СМИ: Новый посол Израиля продолжит курс на развитие отношений с Азербайджаном

Новоназначенный посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус продолжит курс своего предшественника Джорджа Дика на развитие израильско-азербайджанских отношений.

Как передает Report, об этом говорится в статье американского издания Newsblaze.

Издание отмечает, что возглавлявший дипломатическую миссию в Азербайджане на протяжении последних четырех лет Джордж Дик завоевал широкую симпатию азербайджанского народа и с большим успехом работал над укреплением двустороннего партнерства.

Новым послом назначен Ронен Краус, ранее занимавший пост директора Евразийского отдела в Министерстве иностранных дел Израиля.

"Для меня честь и привилегия быть официально назначенным следующим послом Израиля в Азербайджанской Республике", - написал Краус в соцсетях сразу после назначения.

"Краус наследует от предшественника важную задачу, продолжить курс на развитие израильско-азербайджанских отношений. В рамках подготовки к своей миссии он уже провел круглый стол с лидерами азербайджанской диаспоры и общины в Азербайджанском доме в Израиле", - пишет Newsblaze.

В статье также отмечается, что Азербайджан был безопасным домом для евреев на протяжении веков. "Поэтому неудивительно, что азербайджанская община в Израиле остается привязанной к своей Родине и усердно работает над поддержанием трех десятилетий замечательных двусторонних отношений между Израилем и Азербайджаном", - говорится в статье.