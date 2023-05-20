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Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7

Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7 Премьер-министр Италии Джорджа Мелони проводит встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, прибывшим в субботу в Хиросиму на саммит лидеров стран Группы семи.
Внешняя политика
20 мая 2023 г. 14:41
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, прибывшим cегодня в Хиросиму на саммит лидеров стран G7.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на итальянские дипломатические источники.

Зеленский совершил визит Рим неделю назад в рамках своего европейского турне.

Кроме того, как сообщает ANSA, Мелони на полях саммита провела встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Отношения Рима и Парижа охладились после критических заявлений французских официальных лиц о "неспособности правительства Мелони решить миграционную проблему". Итальянский премьер также встретилась с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, с которой обсудила вопрос о выделении средств на помощь Тунису, который переживает новый финансовый кризис.

ANSA также указывает, что Мелони может досрочно покинуть саммит Группы семи из-за чрезвычайной ситуации с наводнениями на севере Италии, в результате которых погибли 14 человек и несколько тысяч остались без крова. Сама Мелони в Twitter поблагодарила в субботу мировых лидеров за выражение солидарности.

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