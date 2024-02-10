СМИ: Ирану придется прийти к общему знаменателю с Турцией по вопросу Зангезурского коридора

Анкара и Баку очень близки к открытию Зангезурского коридора.

Анкара и Баку очень близки к открытию Зангезурского коридора.

Как сообщает Report, об этом говорится в аналитической статье турецкого портала Haber7.

"Зангезурский коридор рано или поздно будет открыт, что обеспечит сухопутное сообщение между Турцией и тюркскими государствами. Этот коридор беспокоит Иран, но Тегерану ради своих же интересов придется прийти к общему знаменателю с Анкарой", - говорится в статье.

В статье также отмечается, что наиболее важным вопросом в регионе как для Ирана, так и для Турции является победа Азербайджана во Второй Карабахской войне и последствия этой победы.