СМИ: Иран противится открытию Зангезурского коридора

Иран замедляет региональное развитие, противясь открытию Зангезурского коридора.
Как передает Report со ссылкой на Foreign Affairs, создание Зангезурского коридора, который соединит по суше две части Азербайджана - Нахчыванскую автономную республику и остальную часть страны, перекрыл бы доступ Ирана в Армению, лишая их общей границы.
"Иран рассматривает Армению как важнейшее связующее звено с Евразией и пригрозил применить военную силу против любых изменений международно признанных границ региона. Во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в июле прошлого года верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи предостерег от создания барьера между Ираном и Арменией путем блокирования того, что “было маршрутом сообщения на протяжении тысячелетий”, - отмечает издание.
Foreign Affairs отмечает, что Карабахская война создала новые реалии в регионе, где "Иран, которым правят шиитские священнослужители, предоставил экономическую поддержку Армении с христианским большинством, чьим главным покровителем долгое время была Россия. Тем временем Израиль и Турция, в большинстве своем суннитская, заключили стратегический союз с преимущественно шиитским Азербайджаном".
Согласно статье, отношения между Азербайджаном и Ираном переживают очень тяжелые времена. В частности, Иран сильно обеспокоен улучшением отношений Азербайджана с Израилем.
"В последние годы Иран наблюдал за сближением Израиля и арабских монархий Персидского залива из-за общей вражды к Тегерану. Иранцы теперь опасаются, что аналогичная динамика складывается между Израилем и двумя странами с преимущественно тюркским населением, Турцией и Азербайджаном", - говорится в Foreign Affairs.
В свою очередь, отношения между Ираном и Азербайджаном становятся все более натянутыми. За последние два года иранская регулярная армия и Корпус стражей Исламской революции (КСИР) провели крупномасштабные военные учения совместно с Арменией вдоль границы с Азербайджаном. Напряженность еще больше возросла в январе, когда в посольство Азербайджана в Тегеране ворвался вооруженный человек, убив начальника службы безопасности и ранив еще двоих. Баку назвал это "терактом” и эвакуировал посольство, тогда как иранские официальные лица настаивали на том, что у нападавшего были личные мотивы, а не политические.
Помимо этого, 28 марта на азербайджанского депутата, часто выступавшего с антииранскими заявлениями, было совершено покушение. После этого Азербайджан обнаружил целую группировку людей, работающих на Иран, а также объявил 4 сотрудников посольства Ирана в Баку персонами нон грата.