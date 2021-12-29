СМИ: Дипломатия Азербайджана по Зангезурскому коридору начала приносить плоды

Дипломатические усилия Азербайджана по открытию Зангезурского коридора, который свяжет тюркский мир, начали приносить плоды. Армения начинает подготовку к строительству железной дороги с Азербайджаном.

Дипломатические усилия Азербайджана по открытию Зангезурского коридора, который свяжет тюркский мир, начали приносить плоды. Армения начинает подготовку к строительству железной дороги с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением об открытии Зангезурского коридора: "Премьер сказал, что правительство Армении начало подготовку к строительству участка Мехри железной дороги Араздаян - Горадиз. По его словам, республика построит 45 км дороги: "На проект будет выделено 200 миллионов долларов США. Общая протяженность линии составит около 34 километров".

Напомним, что решение об открытии железной дороги было принято на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе 15 декабря.