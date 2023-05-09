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СМИ: Близость Армении с РФ и Ираном может серьезно пошатнуть ее отношения с Европой

СМИ: Близость Армении с РФ и Ираном может серьезно пошатнуть ее отношения с Европой В то время как Азербайджан поддерживается Турцией и Израилем, Армения выбрала сторону Ирана и России, что с учетом их сегодняшней роли на международной арене, может серьезно пошатнуть ее отношения с Европой.
Внешняя политика
9 мая 2023 г. 16:36
СМИ: Близость Армении с РФ и Ираном может серьезно пошатнуть ее отношения с Европой

В то время как Азербайджан поддерживается Турцией и Израилем, Армения выбрала сторону Ирана и России, что с учетом их сегодняшней роли на международной арене, может серьезно пошатнуть ее отношения с Европой.

Как передает Report, об этом говорится в статье на портале Euroactiv.

В материале задается вопрос относительно того, может ли Армения отойти от этого влияния: "Заклятый враг Израиля - Иран, на протяжении многих лет пытающийся диктовать свои правила на Южном Кавказе, усилил поддержку Армении, которая имеет стратегическое и энергетическое соглашение с Россией. В свою очередь, Россия имеет давнюю историю влияния на Армению".

В статье приводятся слова помощника первого вице-президента Азербайджана Эльчина Амирбекова о том, что Армении будет очень сложно дистанцироваться от Москвы: "Москва имеет базы в Армении. Большая часть границ Армении охраняется ФСБ, а 75% экономики Армении принадлежит российским компаниям. Дистанцироваться от Москвы будет сложно".

В то время как Армения всегда голосовала в ООН в поддержку России, в том числе в 2014 году после незаконной аннексии Крыма, Азербайджан всегда стремился сохранить свою свободу. Азербайджан стал первой страной на Кавказе, которая оказала помощь Украине после начала войны в 2022 году. Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля 2022 года поблагодарил власти Азербайджана за то, что автозаправочной сети SOCAR в Украине было поручено обеспечить машины скорой помощи страны бесплатным топливом. Также Азербайджан поставлял Украине медикаменты.

"Таким образом, тесные отношения между Ираном и Арменией, а также Россией создают серьезную проблему верности Еревана Европе. Но, несмотря на это, президент Франции Эммануэль Макрон активно поддерживает Армению, при этом ни разу не осудив связи Еревана с Тегераном и Москвой", - говорится в материале.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Ermənistanın Rusiya və İranla yaxınlığı onun Avropa ilə münasibətlərini ciddi şəkildə poza bilər”
Версия на английском языке Media: Armenia's close ties with Russia, Iran can seriously undermine its relations with Europe

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