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СМИ: Биньямин Нетаньяху отложил визит в Азербайджан

СМИ: Биньямин Нетаньяху отложил визит в Азербайджан Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил отложить свой визит в Азербайджан, который должен был состояться с 7 по 11 мая, в связи с событиями в регионе.
Внешняя политика
3 мая 2025 г. 21:30
СМИ: Биньямин Нетаньяху отложил визит в Азербайджан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил отложить свой визит в Азербайджан, который должен был состояться с 7 по 11 мая, в связи с событиями в регионе.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом сообщает канцелярия премьер-министра.

"В свете событий в секторе Газа и Сирии, а также из-за плотного графика политических мероприятий и мер безопасности Нетаньяху принял решение перенести свой визит в Азербайджан на другую дату. Премьер-министр благодарит президента И. Алиева за приглашение и ценит теплые отношения между двумя странами", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Netanyahu Azərbaycana səfərini təxirə salıb

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