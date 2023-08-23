СМИ: Азербайджанское население Ирана обеспокоено халатным отношением властей к озеру Урмия

За последние два десятилетия озеро Урмия на северо-западе Ирана высохло почти на 95 процентов.

За последние два десятилетия озеро Урмия на северо-западе Ирана высохло почти на 95 процентов.

Как передает Report со ссылкой на Newsweek, если озеро окончательно высохнет, около четырех миллионов жителей из провинций Западный и Восточный Азербайджан придется эвакуировать, а соляные бури сделают их земли непригодными для жизни. В связи с этим на прошлой неделе проживающие в этих провинциях азербайджанцы вышли на улицы с протестом по всему региону.

"Неделю назад демонстранты собрались у офиса Организации по управлению природными ресурсами и водосборами Ирана в Тебризе, скандируя: "Озеро Урмия хочет пить!",- говорится в статье.

Отмечается, что от внимания протестующих также не ускользнул тот факт, что в то время как озеро Урмия высыхает, правительство страны не жалеет усилий для снабжения водой других нуждающихся регионов. Две недели назад азербайджанские активисты в городе Ардебиле раздавали листовки с критикой в отношении властей за перекачку воды из Каспийского моря фермерам в провинции Семнан, где большинство составляет персоязычное население и где долгое время неэффективно распоряжались водой, тратя ее впустую.

Кроме того, еще в прошлом году "Голос Америки" обвинил Иран в намеренном пренебрежении к проблеме, поскольку высыхание озера существенно облегчит добычу лития с его дна. Иранские власти опровергли данное заявление. В свою очередь, ряд активистских Telegram-каналом, как например, Guney AZfront, рисуют более мрачную картину: иранский режим хочет, чтобы регион был разрушен.

"На прошлой неделе представитель Корпуса стражей исламской революции обвинил протестующих в использовании высыхания озера в качестве политического оружия. Ранее в этом месяце силы безопасности задержали известных экологических активистов, таких как Саид Минайи и Фатима Дадашзаде. Они также арестовали владельца магазина за то, что он носил рубашку с изображением озера Урмия", - говорится в статье Newsweek.

"Аресты и угрозы вряд ли смягчат решимость азербайджанцев. Несмотря на десятилетия репрессий, азербайджанцы продолжают выходить на улицы, требуя решения. Для азербайджанцев высыхание озера Урмия является экзистенциальной проблемой. Они могут пережить дискриминацию, но не жизнь без воды", - заключает автор статьи.