СМИ: Азербайджан является, прежде всего, стратегически важным партнером для Казахстана

Азербайджан является, прежде всего, стратегически важным партнером для Казахстана.

Азербайджан является, прежде всего, стратегически важным партнером для Казахстана.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте казахстанского телеканала "Registr TV".

Отмечается, что с точки зрения укрепления взаимодействия двух государств знаковым можно считать Договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях, подписанный в 2005 году в Баку, – важный документ, определивший векторы развития двусторонних отношений.

Символично, что как раз накануне юбилея установления дипотношений президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Азербайджана Ильхам Алиев однозначно подтвердили намерения наращивать сотрудничество – во время визита Главы нашего государства в Баку нес­колько дней назад была подписана Декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

В целом сегодня Казахстан и Азербайджан имеют обширную договорно-правовую базу, насчитывающую около 90 документов различного характера, в том чис­ле межгосударственные договоры и межправительственные соглашения. Две страны успешно взаимодействуют в рамках региональных и международных отношений в таких организациях, как ООН, ОБСЕ, ОИС, СВМДА, ТЮРКСОЙ.

За почти треть века оба государства проделали огромный путь в политическом, экономичес­ком, культурно-гуманитарном развитии, достигнув значительных результатов, и самое главное, найдя точки соприкосновения по принципиальным вопросам.

Например, в выстраивании коридоров транспортировки энергоресурсов, что для Казахстана сегодня можно назвать стратегическим направлением диверсификации логистических маршрутов. Путь Баку – Тбилиси – Джейхан сулит нашей стране вывод на мировой рынок 1,5 млн баррелей казахстанской нефти в год. Поэтому определенные наработки по расширению транзитно-транспортного сотрудничества в связи с переориентацией экспортных грузопотоков из Китая в Европу на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) рассматриваются как весьма важные.

В данном направлении заинтересованы не только Казахстан, Азербайджан и другие страны нашего региона, но и Китай, а также Европейский союз. Свое­временное решение возникающих организационных и технических вопросов позволяет двум государствам продвигаться в этом направлении ускоренными темпами. В марте состоялся рабочий визит казахстанской делегации в Азербайджан, а в конце апреля уже проведены переговоры на уровне глав ведомств и с участием представителей ТМТМ.

В конце июля по инициативе Баку прошла трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции, Казахстана и ответственных лиц в транспорт­ной сфере. На встрече стороны подчеркнули важность увеличения объемов грузоперевозок на участке коридора Азер­байджан – Турция – Казахстан для развития торговых связей по маршруту Азия – Европа и диверсификации транспортных маршрутов. Таким образом, транзитное и транспортно-логистическое сотрудничество в рамках этого коридора остается одним из основных драйверов взаимовыгодного двустороннего партнерства.

– Азербайджан – это прежде всего стратегически важный для Казахстана партнер и соседняя страна. Причем если мы говорим о соседстве, то в данном случае Каспий является не разделительной линией, а объединяющим мостом для наших стран. У нас близкие повестки – и экономичес­кие, и политические в вопросах безопас­ности. Есть общие интересы, в частности, мы ставим такие же цели по реформированию нашей экономики, – отмечает заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований Санат Кушкумбаев. – Сегодня речь идет о развитии транспортных артерий между нашими странами. Каспий в данном случае выступает этим соединительным мостом.

Кроме того, у нас есть планы по развитию "срединного коридора". Это мультимодальный транспортный коридор, соединяющий страны Центральной Азии, Кавказа через Турцию с Европой и через Центральную Азию с Китаем. То есть и Азербайджан, и Казахстан являются важными, ключевыми звеньями международных мультимодальных транспортных коридоров.

Согласен с этим мнением и его коллега – председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев, который отмечает, что за 30 лет Нур-Султан и Баку сумели укрепить двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства и имеют большой потенциал для дальнейшего роста кооперации.

– Хочется отметить важность развития "срединного коридора". Геополитическая ситуация поз­воляет увеличить товарооборот. Казахстан и Азербайджан должны укреплять свой потенциал в качестве транспортного хаба. Сейчас уже предпринимаются шаги по упрощению различных бюрократических процедур, – подчеркивает эксперт.

Результатом проведенной работы можно считать увеличение объемов перевозок между Казахстаном и Азербайджаном за первые два месяца 2022-го на 149% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Азербайджан сегодня является ключевым торгово-экономическим партнером Казахстана на Южном Кавказе. Основные направления экспорта из нашей страны – железнодорожные локомотивы, нефтепродукты, пшеница, мучные кондитерские изделия. Мы закупаем в Азербайджане полимеры пропилена и этилена, упаковочные средства из текстиля, провода, кабели, плодоовощную продукцию и другое.

Важным событием в торгово-экономических отношениях двух стран стала очередная казах­станская торгово-экономическая миссия в Баку в июне 2022 года. В результате состоявшихся переговоров отечественные экспортеры заключили с азербайджанскими партнерами контракты на сумму более 38 млн долларов.

Большие надежды возлагаются и на созданный Деловой совет "Казахстан - Азербайджан", который должен служить платформой для диалога бизнес-кругов двух стран. Преимуществами этой структуры будут выработка рекомендаций для госорганов и оперативное решение возникаю­щих проблемных вопросов на уровне бизнеса.

Но все же ключевым событием этого года для двусторонних отношений стал официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан. Переговоры в узком и расширенном составе расставили приоритеты сотрудничества и определили перспективы их развития.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали два важных документа – Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой и Комплексную программу развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой на 2022–2026 годы. Также был подписан ряд других межправительственных и межведомственных документов, задающих ориентиры сотрудничеству между нашими странами.

К слову, экономикой оно не ограничивается. Ведь Казахстан и Азербайджан объединяют богатые культурные и исторические связи, основанные во многом на общих тюркских корнях. Для обеих стран это является важным элементом внешней и внутренней политики, позволяющим подчеркнуть этнокультурное родство и духовную близость двух народов.

Во время визита президента РК в Баку в резиденции "Загульба" состоялась презентация проекта Центра творческого развития для детей им. Курмангазы, который будет построен в азербайджанском городе Физули по поручению Главы нашего государства и станет подарком казахского народа азербайджанскому, олицетворяющим дружбу, братство и взаимную поддержку между нашими странами.

Этот подарок символичен: изнуренные войной Карабах и Восточный Зангезур сегодня динамично возрождаются, и Казахстан готов внести посильный вклад в это благородное дело. Центр творческого развития детей станет местом средоточия новых идей, дав возможность юным жителям Физули мечтать, творить и реализовывать самые смелые проекты.

Новый импульс сотрудничеству между нашими странами, главным образом, конечно, в гуманитарной сфере, даст Протокол об установлении побратимских связей между городами Туркестаном и Шушей, который тоже был подписан по итогам официального визита Президента Казахстана в Азербайджан.

Эти два города можно назвать духовными столицами государств-партнеров. Шуша, расположенная в предгорьях Карабахского хребта, интересна историей и богатыми культурными достопримечательнос­тями. По одной из версий происхождения названия города, слово "шуша" означает "стекло". Согласно азербайджанскому преданию, создатель и первый правитель Карабахского ханства Панах-хан был настолько очарован местной природой, что сказал: "Что за прекрасное место, какой здесь чистый и прозрачный воздух, как будто из стекла. Здесь можно основать прекрасный город".

Напомним, что в апреле 2021 года Туркестан был объяв­лен духовной столицей тюркского мира. В свою очередь Шуша станет культурной столицей тюркского мира в 2023 году.

В общем и целом, оценивая итоги официального визита Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан в столь символичный для развития дипломатических отношений год, эксперты наделяют его эпитетами "дружественный, добрососедский и стратегически важный".

– Во-первых, встреча с Ильхамом Алиевым была ожидаемой, – пишет в своем Telegram-канале публицист и политический аналитик Никита Шаталов. – После визита в Турцию и появления концепции Большой Евразии стало очевидно, что Касым-Жомарт Токаев после начала боевых действий в Украине пытается пересобрать континент и выстроить новую сеть торгово-экономичес­ких связей. С Турцией мы договорились довести товарооборот до 10 миллиардов долларов, а Азербайджан – это мост между нашими экономиками. Есть важнейший фактор транзита углеводородов, который будет проходить по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан. Кроме того, Азербайджан – это еще один выход в страны ЕС для нас. На фоне постоянно возникающих проблем с КТК Казахстану нужно диверсифицировать экспорт.

Во-вторых, как обращает внимание эксперт, президенты договорились нарастить товарооборот между странами до 1 млрд долларов. За 7 месяцев 2022 года он уже вырос в 3,2 раза.

– Это значимая цифра, но она объясняется эффектом низкой базы. Мы мало торговали и теперь наращиваем сотрудничество. Подписана комплексная программа развития сотрудничества, есть соглашение между правительствами, которое поз­волит выстроить системную работу по многим направлениям – от торговых до гуманитарных. Я бы отметил еще один момент: на встрече обсуждалась прокладка оптоволокна по дну Каспия. Интернет сейчас – такая же значимая инфраструктура, как и трубопроводы с нефтью. Поэтому и его нужно диверсифицировать, чтобы не зависеть только от РФ или КНР, – считает Никита Шаталов.

В-третьих, как он отмечает, в отношениях между Нур-Султаном и Баку есть фактор soft power.

– Токаев наградил Алиева орденом "Алтын Қыран", а также подарил Азербайджану Центр творческого развития для детей. Такой шаг рассчитан на будущие поколения и их восприятие Казахстана, который должен по-прежнему быть в их сознании братским государством. Строительство цент­ра в городе, который в 2020 году снова стал азербайджанским, – символический шаг, демонстрирующий готовность и подставить плечо, и помочь с восстановлением в сложной ситуации, – отмечает эксперт.