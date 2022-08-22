СМИ: Азербайджан становится для Казахстана "новым окном в Европу"

На предстоящих в Баку переговорах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсуждение будет сфокусировано в том числе и вопросе развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), передает

На предстоящих в Баку переговорах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсуждение будет сфокусировано в том числе и вопросе развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), передает Report со ссылкой на казахстанское издание inbusiness.kz.

Как отмечается в публикации издания, Азербайджан становится для Казахстана "новым окном в Европу" и именно через Баку будет лежать альтернативный путь для добываемой в Казахстане нефти.

Так, по словам генерального директора Союза транспортников Казахстана "KAZLOGISTICS" Ерлана Абсатова, Транскаспийский маршрут достаточно жизнеспособен: "Если в 2017 году мы перевезли 500 контейнеров по Транскаспийскому маршруту, то по итогам 2021 года их количество возросло до 25 тысяч. Так что положительная динамика налицо".

По его словам, емкость контейнерных перевозок через Южный Кавказ составляет шесть миллионов тонн, а загруженность на сегодня достигла 95 процентов. Везут, в основном, зерно уголь, металл. Он добавил, что "рост перевозок - это явный сигнал для расширения нынешних мощностей Транскаспийского пути".

В свою очередь отмечается, что главным вопросом в переговорах является принятие единого сквозного тарифа за перевозки по данному маршруту.

По словам, директора департамента транспортной политики и инфраструктуры министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Зейноллы Ахметжанова, именно принятие единого унифицированного тарифа, позволит обеспечить конкурентоспособность Транскаспийского коридора в будущем. Переговоры между странами- участниками ТМТМ ведутся уже не первый год.

Отмечается, что заинтересованные в маршруте стороны в апреле текущего года пришли к согласию относительно размера унифицированной тарифной ставки.

"Мы планируем, что в рамках предстоящего визита нашего главы государства в Баку будут подписаны два меморандума по транзитным перевозкам на уровне министерства двух стран", - отметил Ахметжанов.