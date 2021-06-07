Американский политолог: Смерть журналистов - трагедия в истории европейской свободной прессы

"Смерть Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова - трагическая новость в истории европейской свободной прессы и средств массовой информации"

"Смерть Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова - трагическая новость в истории европейской свободной прессы и средств массовой информации".

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс, комментируя трагическую смерть двух азербайджанских журналистов, подорвавшихся на мине в Кельбаджарском районе.

Он отметил, что Армения является главным источником зла и человеческих потерь в Европе.

"Меня поражает, что председатель Европейского совета Шарль Мишель и другие лидеры не осуждают действия Армении. Что еще хуже, Армения отказывается передать Азербайджану карту минных полей, а все просьбы азербайджанской стороны успешно игнорируются ЕС и ООН" - заявил политолог.

Питер Тейс предложил учредить журналистские награды в честь погибших журналистов и усилить давление на Армению с целью передачи карты минных полей Азербайджану. Также, по его мнению, глубоко укоренившиеся связи руководства Еревана с европейской организованной преступностью должны быть открыто разоблачены и тщательно расследованы.

4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Чичяк Мамедова